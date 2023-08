CASTELLANA GROTTE - L'estate si anima a Castellana Grotte con una serie di eventi imperdibili che promettono spettacolo e convivialità. Piazze d'estate 2023, organizzato dal Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, presenta una varietà di spettacoli e occasioni per godere dell'arte, della musica e della tradizione.**Festivarts: Una Debutto Affascinante**La prima edizione castellanese di Festivarts ha già conquistato il pubblico. Dopo l'affascinante conversazione con Diego Fusaro e Francesco Paolantoni, l'attenzione si sposta su un'altra grande artista: Katia Ricciarelli. La celebre cantante lirica, che ha incantato i palcoscenici internazionali, sarà presente il 13 agosto per condividere esperienze e riflessioni su vari ambiti, dall'arte al cinema, passando per la cultura e lo sport. Accompagnata dalla maestria chitarristica di Espedito de Marino, l'evento promette di essere un'esperienza indimenticabile.**Antonella Ruggiero: Versatilità in Musica**Il 16 agosto, Antonella Ruggiero, una delle voci più affascinanti della musica italiana, porterà il suo "Concerto Versatile" in piazza Garibaldi. Questo evento coinvolgente presenterà una varietà di successi, brani sacri e musica da tutto il mondo, mostrando l'ecletticità e il talento della cantante nel corso della sua lunga carriera.**Borgo Rosato: Una Celebrazione del Vino e della Tradizione**Dal 17 al 19 agosto, Castellana Grotte dedica un omaggio alla tradizione vitivinicola con Borgo Rosato. Questo evento, situato nel centro storico, unisce enogastronomia, cantine e cultura. Il sindaco Domi Ciliberti sottolinea l'importanza di celebrare l'identità locale, mentre l'assessore Fabio Caputo rileva l'importanza di connettere passato e futuro.**Concerti Eclatanti a Borgo Rosato**L'evento culminerà con una serie di concerti emozionanti. Samuel dei Subsonica aprirà le danze il 17 agosto con un dj set coinvolgente. Marina Rei, il 18 agosto, offrirà il suo talento vocale accanto al chitarrista Francesco Forni, mentre Cristiano Godano chiuderà gli spettacoli il 19 agosto con la sua chitarra e la sua voce coinvolgenti.**Un'Atmosfera di Divertimento e Cultura**Con postazioni enogastronomiche, cantine per degustazioni di vino rosato e prodotti tipici, mostre fotografiche e balli medievali, Borgo Rosato offre un'atmosfera coinvolgente e culturale per tutti. L'evento è gratuito, senza necessità di prenotazione, e promette di essere un'occasione unica per immergersi nella tradizione e nell'arte di Castellana Grotte.In conclusione, Piazze d'estate 2023 si rivela un calendario ricco di eventi e spettacoli che arricchiranno l'estate di Castellana Grotte, unendo cultura, tradizione e musica in un'esperienza indimenticabile.