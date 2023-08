POLIGNANO A MARE - Attimi di paura ieri a Polignano a Mare, quando un balcone di un bed & breakfast situato in via Sirene ha ceduto, causando la caduta di un turista dalla struttura. L'uomo è precipitato da un'altezza di tre metri, riportando fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente ha generato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.L'incidente è stato segnalato da una vicina che è stata testimone dell'accaduto. La donna ha dato l'allarme dopo aver visto il turista precipitare in strada dal balcone crollato. La vicenda è particolarmente preoccupante in quanto poco prima dell'incidente, un gruppo di bambini stava giocando proprio sotto il balcone crollato.Immediatamente dopo l'incidente, sono stati chiamati i soccorsi. Il turista ferito è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche per le fratture subite a causa della caduta. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale per effettuare le operazioni di soccorso e per avviare le indagini per determinare le cause del cedimento del balcone. È importante capire se il crollo sia stato causato da un fattore strutturale o da altre circostanze.L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori di Polignano a Mare, evidenziando l'importanza della manutenzione e dell'accurata ispezione delle strutture al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo. Le autorità locali stanno attivamente cercando di comprendere le cause di questo incidente e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona.