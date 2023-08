MARTINA FRANCA - Un atto di premura e sollecitudine ha portato alla salvezza di un anziano di 85 anni, che era stato ritrovato privo di sensi nella sua abitazione. L'azione di un amico che, preoccupato dall'assenza di notizie del signore anziano, ha allertato immediatamente le autorità, ha scongiurato una possibile tragedia a Martina Franca.Quando la Polizia è arrivata a casa dell'anziano, nonostante la difficoltà a ottenere risposta dalla porta d'ingresso, ha dimostrato una notevole determinazione nel garantire il benessere del signore anziano. Inizialmente, i poliziotti hanno cercato di accedere all'abitazione con le chiavi fornite dal fratello dell'anziano, ma nessuno ha risposto. Nonostante l'ostacolo, gli agenti non si sono arresi e, con grande impegno, sono riusciti a entrare attraverso una piccola porticina laterale.Una volta all'interno, hanno trovato l'uomo riverso a terra, apparentemente privo di vita. Tuttavia, la prontezza e l'attenzione degli agenti hanno permesso loro di notare che l'anziano muoveva le palpebre, indicando che era ancora in vita, ma in condizioni critiche. L'intervento tempestivo del personale del 118 ha contribuito a salvargli la vita, offrendo le cure mediche necessarie per riportarlo alla coscienza e stabilizzarlo.L'azione della Polizia, oltre a dimostrare un elevato senso del dovere e della responsabilità nei confronti della comunità, ha anche messo in evidenza l'importanza delle relazioni di vicinato e dell'attenzione verso coloro che ci circondano. La tempestiva segnalazione dell'amico dell'anziano e l'intervento della Polizia e del personale medico hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire che una situazione potenzialmente tragica abbia avuto un esito positivo.L'episodio è un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine possa portare a risultati positivi e rappresenta un'importante testimonianza di umanità e solidarietà all'interno della comunità.