TARANTO - Ieri sera, poco prima della mezzanotte, si è verificato un grave incidente stradale sulla statale 7, la strada che collega Taranto e Brindisi, precisamente nello svincolo di San Donaci. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, e al momento non è ancora stata chiarita la dinamica dell'accaduto.Il bilancio dell'incidente è di sei feriti, tra cui due bambini. Tutti i feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale Perrino per ricevere le cure necessarie. Sulla scena dell'incidente sono intervenuti il personale del servizio di emergenza 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per stabilire le cause dell'accaduto e per garantire la sicurezza della zona.In situazioni come queste, è fondamentale prestare la massima attenzione alla guida e rispettare le norme del codice della strada al fine di prevenire incidenti che possono avere conseguenze gravi per la vita delle persone. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti i conducenti al fine di evitare tragici incidenti come questo.