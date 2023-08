TRICASE - Il Salento International Film Festival si appresta a celebrare la sua ventesima edizione, un traguardo significativo che testimonia l'impegno costante del festival nel promuovere il cinema indipendente internazionale. Questo evento, che si terrà dal 18 al 24 settembre, è cresciuto nel corso degli anni diventando un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del cinema di tutto il mondo.Il festival rappresenta un'opportunità straordinaria per esplorare nuovi film provenienti da diverse parti del mondo, consentendo al pubblico di scoprire nuovi talenti e di immergersi in storie avvincenti e sorprendenti. Il cinema ha il potere di condividere storie umane universali, di porre domande profonde sulla natura dell'esistenza e di farci esplorare l'interiorità dei personaggi in modo intimo. Dal divertimento leggero di una commedia all'approfondimento dei temi umani in un dramma, il cinema offre un'ampia gamma di esperienze ed emozioni.Il Salento International Film Festival si svolgerà a Tricase dal 18 al 24 settembre 2023, con proiezioni presso Palazzo Gallone, il Cineplex Cinema Paradiso e Celacanto a Marina Serra. L'evento è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria per garantire un'esperienza ottimale. Il programma completo è disponibile sul sito web ufficiale del festival: www.salentofilmfestival.com. Le prenotazioni sono già aperte su www.salentofilmfestival.com/it/programma-2023. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@salentocinema.com o chiamare l'Infoline al numero 328 708 7503.Per gli appassionati di cinema, partecipare al Salento International Film Festival rappresenta un'opportunità unica per vivere un'esperienza culturale coinvolgente. Le presentazioni dei film, le discussioni con registi e attori offrono un'occasione di interazione diretta con i professionisti del settore e un'immersione totale nel mondo del cinema indipendente internazionale. La ventesima edizione promette di essere un momento indimenticabile per celebrare la magia del cinema.