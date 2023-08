NOICATTARO - Nella giornata di ieri martedì 29 agosto un grave incidente stradale ha scosso la strada provinciale SP94, che collega le località di Casamassima e Noicattaro. L'incidente ha coinvolto due veicoli e ha lasciato molte domande aperte sulla sua dinamica.Il bilancio dell'incidente è di due feriti, ma per fortuna, entrambi non versano in condizioni gravi. Questa notizia è un sollievo, considerando la gravità dell'impatto tra le due vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno fornito assistenza medica ai feriti, garantendo loro il miglior supporto possibile in questa situazione difficile.I Carabinieri sono stati chiamati a investigare sull'accaduto e stabilire la dinamica esatta dell'incidente. Al momento, le circostanze che hanno portato a questa collisione rimangono oscure, e gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ottenere una comprensione completa di quanto accaduto.L'impatto è stato così violento che entrambe le vetture coinvolte sono state completamente distrutte, evidenziando la forza dell'incidente. La situazione ha causato disagi al traffico lungo la SP94, che è stata temporaneamente interrotta mentre si lavorava per rimuovere i veicoli danneggiati dalla strada e per garantire la sicurezza di tutti i presenti sulla scena.Incidenti stradali come questo sottolineano l'importanza della sicurezza stradale e dell'attenzione degli automobilisti mentre sono alla guida. La comunità locale è grata che i feriti non siano in pericolo di vita, e ora si attende con ansia una chiara comprensione della dinamica dell'incidente da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati ad essere cauti e rispettare le norme stradali per prevenire futuri incidenti.