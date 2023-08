Drop of light/Shutterstock

KIEV - La Russia è stata scossa da una serie di attacchi condotti con droni che hanno colpito almeno sette regioni del paese, incluso l'aeroporto di Pskov, situato vicino al confine con l'Estonia. Questi eventi hanno innescato una crescente tensione tra Russia e Ucraina e hanno portato a seri danni e perdite umane.Nella notte, l'aeroporto di Pskov è stato teatro di un attacco con droni, che ha danneggiato quattro aerei da trasporto strategico. Questo episodio è avvenuto in un'area sensibile vicino al confine con l'Estonia, innescando preoccupazioni per la sicurezza nella regione.Ancora più allarmante, la capitale ucraina Kiev è stata attaccata nella notte, con un bilancio di almeno due morti e tre feriti. Le autorità locali hanno descritto questo attacco come il peggiore raid sulla città dalla scorsa primavera. Esplosioni simili sono state segnalate anche a Odessa, mentre l'allarme aereo è scattato in molte altre regioni dell'Ucraina.La Russia ha dichiarato di aver distrutto quattro navi militari ucraine nel Mar Nero e di aver respinto un attacco di droni marini vicino a Sebastopoli. Questi sviluppi aumentano ulteriormente le tensioni tra i due paesi.Nel frattempo, è stata riportata la notizia del funerale di Yevgeny Prigozhin, che si è svolto in forma privata e è stato annunciato dal servizio stampa della Concord. Questo evento segue le recenti controversie legate a Prigozhin e alle sue presunte attività legate alle operazioni militari russe in varie parti del mondo.In un contesto di crescente tensione, è stato annunciato che il primo viaggio all'estero del presidente russo Vladimir Putin dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale sarà in Cina. Putin ha accettato l'invito di Xi Jinping a partecipare al 'Belt and Road Forum' in programma per ottobre, secondo quanto riferito da fonti citate dall'agenzia Bloomberg.Questi eventi rappresentano una situazione di estrema complessità e richiedono un monitoraggio costante per comprendere appieno le implicazioni e le risposte politiche e diplomatiche che seguiranno.