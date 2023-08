MONOPOLI - Una serie di gravi accuse di corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta sono state contestate al sindaco di Monopoli, Angelo Annese, insieme ad altre tre persone: il consigliere comunale di opposizione Pietro Brescia, l'imprenditore Domenico Zaccaria e l'ingegnere Angelo Francesco Fiume. L'indagine, sotto la supervisione della procura di Bari, è condotta dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito perquisizioni e sequestrato telefoni cellulari.Le ipotesi di reato ruotano attorno a presunti illeciti nell'affidamento di gare e servizi all'interno del Comune di Monopoli. In particolare, due eventi specifici sono al centro dell'indagine. Il primo è l'evento "Aprite le Finestre" tenutosi nell'agosto del 2022, che riguardava l'esposizione di opere dell'artista monopolitano Nino Brescia, organizzata dall'associazione Quadrosfera. Questo evento avrebbe ricevuto un contributo economico di 900 euro dall'amministrazione comunale, oltre all'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.Il secondo evento coinvolto è la pista di pattinaggio eretta in piazza Vittorio Emanuele II tra dicembre 2022 e gennaio 2023, come parte delle celebrazioni del "Natale Monopolitano". L'accusa sostiene che questa pista sia stata affidata alla ditta "Intuazione" di Domenico Zaccaria senza un contratto di subappalto, nonostante la società avesse ottenuto la gara per tutte le iniziative natalizie.Un altro aspetto dell'indagine riguarda l'acquisizione al patrimonio comunale dell'edificio dell'ex scuola delle Ancelle del Santuario. Questa transazione, concludendosi nel dicembre precedente, ha suscitato sospetti di corruzione dato che il prezzo di vendita è stato valutato dai finanzieri come notevolmente superiore al valore di mercato.Angelo Annese, il sindaco coinvolto, ha reagito affermando di essere assolutamente sereno e convinto che le indagini dimostreranno la sua estraneità a qualsiasi reato. L'indagine in corso continuerà a esaminare le prove raccolte, mentre le accuse di corruzione e abuso d'ufficio scuotono la comunità locale e generano dibattiti riguardo all'integrità delle pratiche amministrative.