Mela è una gattina sterilizzata, riconoscibile per l'orecchio tagliato e la statura media. Presenta una macchia bianca interna tra le zampe posteriori, che potrebbe aiutare a identificarla. L'ultima volta che è stata vista in casa è stato il sabato 5 agosto, e da allora è scomparsa nel nulla.



Adriana ha condiviso il suo numero di telefono, 3515068145, affinché chiunque abbia informazioni sulla gattina Mela possa contattarla direttamente. Ogni piccola informazione potrebbe essere preziosa per aiutare a riportare Mela al suo focolare.



La comunità locale è invitata a condividere questo appello e a essere vigile nei dintorni, nella speranza che Mela possa essere ritrovata e riunita con la sua famiglia. La solidarietà e la collaborazione possono fare la differenza in momenti come questi, aiutando a riportare gli animali domestici smarriti alle loro case e ai loro affetti.

PALESE – Un appello accorato è stato inviato alla nostra redazione da Adriana, che è alla ricerca disperata della sua gattina Mela scomparsa da via Leonardo Loiacono, nei pressi dell'ex ristorante L'Ancora. Nel messaggio, Adriana chiede aiuto per diffondere l'annuncio della scomparsa della sua amata gattina e spera che qualcuno possa fornire informazioni utili per ritrovarla.