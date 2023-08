MELENDUGNO - Nella notte delle stelle, il suggestivo festival itinerante "La Notte della Taranta" giunge alla sua tappa conclusiva, approdando nell'iconica baia di S. Andrea a Marina di Melendugno. Questo evento, che ha catturato l'attenzione di numerosi appassionati, promette una serata indimenticabile in un contesto unico e affascinante.La terza edizione di quest'anno è stata dedicata al tema dell'umanità dell'acqua, una novità che ha arricchito il programma del festival. Dopo aver iniziato la ragnatela musicale con uno spettacolo nel serbatoio dell'acquedotto pugliese di Corigliano d'Otranto e un concerto acustico nella riserva naturale di Torre Guaceto, l'attenzione ora si rivolge alla bellezza della natura e al potere dell'acqua nelle notti di agosto.L'appuntamento è fissato per il 10 agosto e inizierà alle 20:00 con un Laboratorio di pizzica curato dal Corpo di Ballo Taranta. Gli appassionati di pizzica avranno l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo di questa danza tradizionale, guidati dalle ballerine e ballerini della Taranta. Il laboratorio spazierà attraverso diversi stili di pizzica, dalla pizzica di corteggiamento alla pizzica tarantata e scherma.Alle 21:00 prenderà il via la musica con l'esibizione de "I Mandatari", un gruppo che rappresenta gli ambasciatori della musica tradizionale tarantina. La loro musica affonda le radici nelle tradizioni, negli usi e nei costumi del territorio salentino. Attraverso un'attenta ricerca delle radici culturali, la band vuole recuperare e preservare il patrimonio musicale, religioso e culturale del Salento. Nel loro repertorio troviamo elementi rituali come il tarantismo, ma anche momenti ludici come la pizzica-pizzica e la tarantella.Il momento clou della serata sarà il "Concerto speciale sul mare dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta". Questa edizione del festival si è incentrata sul valore dell'acqua e sulla sua umanità. L'acqua rappresenta la bellezza del territorio e trama le storie della comunità. Questo concerto unico si terrà proprio sul mare, sottolineando l'importanza di custodire e proteggere questa preziosa risorsa.Il festival ha visitato diverse località salentine durante il mese di agosto, portando la musica tradizionale e la cultura del Salento in vari contesti suggestivi. La ragnatela della Taranta proseguirà il suo cammino attraverso le città della regione, culminando nel "Concertone di Melpignano" il 26 agosto. Il tema di quest'anno è "L'IDENTITÀ", ispirato dalle parole di Italo Calvino, e verrà affrontato attraverso varie conferenze e incontri con esperti nel campo.Ingresso gratuito per tutti gli eventi del festival, che è dedicato a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso che ha contribuito alla realizzazione di questa edizione. La Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta, finanziato dalla Regione Puglia e Pugliapromozione, con la collaborazione di enti e sponsor che rendono possibile questa celebrazione unica della cultura salentina.Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul festival, si può visitare il sito ufficiale www.lanottedellataranta.it e seguire i canali social del festival su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.