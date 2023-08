LECCE - Il festival itinerante "La Notte della Taranta" è pronto a portare la sua magia e la sua energia coinvolgente nella città di Cursi, nel cuore del Salento. La serata, che si terrà il prossimo agosto presso Piazza Pio XII, sarà un'occasione unica per immergersi nella cultura e nella tradizione salentina attraverso la musica, la danza e l'arte.La settima tappa di questo festival che abbraccia l'arte, il teatro, i dibattiti e la danza, vedrà protagonisti numerosi artisti di spicco che si esibiranno sul palco. La serata prenderà il via alle 21:00 con i concerti di Damiano Mulino & Kardia e Tzichì Popolare, seguiti da Tarantarneo e Dakkamà con Carlo "Canaglia" in "Vizio di Forma". Sarà un vero e proprio spettacolo di suoni e ritmi che celebrano la ricca tradizione musicale del Salento.Il festival, che è iniziato il 1° agosto, attraverserà ben 25 borghi e città del Salento fino al 27 agosto, coinvolgendo oltre 400 ospiti tra musicisti, danzatori, attori, scrittori e filosofi. L'obiettivo di "La Notte della Taranta" è quello di creare un'incredibile rete di eventi che unisca diverse forme di espressione artistica, offrendo al pubblico un'esperienza culturale completa e coinvolgente.Tra le tappe più attese del festival c'è il "Concertone" del 26 agosto a Melpignano, dove il maestro concertatore sarà Fiorella Mannoia, una delle icone della musica italiana. Il festival culminerà il 27 agosto con "La Notte delle Ronde" a Galatina, un evento che rappresenta il culmine di questa straordinaria celebrazione della cultura salentina.La tematica scelta per questa 26ª edizione è "L'IDENTITÀ", ispirata da Italo Calvino, scrittore che quest'anno avrebbe compiuto cento anni. Il festival esplorerà il concetto di identità attraverso diverse prospettive artistiche e intellettuali, cercando di comprendere come le linee divergenti possano convergere nell'individuo.Questo festival rappresenta un omaggio a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso recentemente, che ha dedicato tanto impegno e passione al programma itinerante della Taranta.La Fondazione Notte della Taranta, insieme a sponsor e partner, sta rendendo possibile questa celebrazione unica della cultura e della musica salentina. "La Notte della Taranta" non è solo un festival, ma un'esperienza coinvolgente che cattura l'anima del Salento e la condivide con il mondo.