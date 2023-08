LECCE - La notte tra il 7 e l'8 agosto San Cataldo vivrà ancora una volta l’emozione di ospitare l’Alba Locomotive, il concerto sulla spiaggia che chiude il Locomotive Jazz Festival diretto da Raffaele Casarano. Alle 4.30 di martedì, sul palco della marina leccese – che accoglie l'Alba Locomotive per la terza volta – insieme a Casarano ci sarà quest’anno la cantante Annalisa. L'appuntamento, fra quelli di punta dell'intera estate salentina, è organizzato da Locomotive Impresa Sociale con il sostegno del Comune di Lecce. - La notte tra il 7 e l'8 agosto San Cataldo vivrà ancora una volta l’emozione di ospitare l’Alba Locomotive, il concerto sulla spiaggia che chiude il Locomotive Jazz Festival diretto da Raffaele Casarano. Alle 4.30 di martedì, sul palco della marina leccese – che accoglie l'Alba Locomotive per la terza volta – insieme a Casarano ci sarà quest’anno la cantante Annalisa. L'appuntamento, fra quelli di punta dell'intera estate salentina, è organizzato da Locomotive Impresa Sociale con il sostegno del Comune di Lecce.





I bus navetta per raggiungere San Cataldo





In previsione del notevole afflusso di spettatori, Comune di Lecce, Sgm e gli organizzatori del Festival hanno lavorato a un piano trasporti che consentirà di raggiungere la marina in sicurezza dal centro abitato utilizzando i bus di linea. Come lo scorso anno, quando circa la metà degli spettatori raggiunse la marina di San Cataldo in bus – circa 4000 passeggeri registrati tra andata e ritorno – anche quest’anno i servizi puntano a rendere più confortevole e comoda l’esperienza di chi intende raggiungere la marina per partecipare al concerto, alle tante attività extra in programma e per trascorrere la giornata al mare.

Gli autobus percorreranno un’unica linea, la S16 Locomotive, in partenza da Via Costa, collegata con i parcheggi gratuiti di interscambio di Settelacquare e del Mercato Bisettimanale, che transiterà da tutte le nove fermate intermedie della linea posizionate su Via Imperatore Adriano, Via Del Mare, Viale della Libertà, Piazza Palio e Stadio.

Lunedì 7 agosto le corse per San Cataldo partiranno dalle 21.30 con frequenza ogni mezz’ora e si intensificheranno dalle 23 ogni quarto d’ora. fino alle 04.45. Per il ritorno, a concerto concluso, l’intera flotta dei bus sarà pronta a partire da San Cataldo seguendo il percorso della linea a partire dalle ore 6 del mattino. Per agevolare il percorso degli autobus la SP 364 Lecce-San Cataldo sarà chiusa al traffico delle automobili in direzione Lecce fino alla partenza di tutte le navette.

I biglietti di corsa semplice, al costo di 1 euro, sono acquistabili in tutte le rivendite o tramite app le app Mooneygo, TicketAppy e DropTicket o a bordo dei mezzi con supplemento, al prezzo di 1,50 euro.

È fortemente raccomandato a quanti si muoveranno in auto per raggiungere il territorio di Lecce dalla provincia di parcheggiare gratuitamente a Settelacquare e Mercato Bisettimanale e da lì prendere il bus, che al termine del concerto riaccompagnerà gli spettatori alle aree di sosta. Le aree di sosta di Settelacquare e Mercato Bisettimanale sono facilmente raggiungibili dalla Tangenziale Est dall’uscita 8A.





Misure di limitazione alla circolazione





In occasione della manifestazione la circolazione delle auto nella marina di San Cataldo sarà limitata. L’area del concerto sarà posizionata sulla spiaggia libera del Molo di Adriano. Per quanti non potessero rinunciare all’automobile, l’invito è a utilizzare la via vecchia Lecce-San Cataldo.

Per la preparazione della manifestazione dalle 7 alle 20 di lunedì 7 agosto vigerà il divieto di fermata ambo i lati su Lungomare da Verrazzano (tra il faro e il lido York) e nelle vie Margottini e Maiorana. La sera del concerto, dalle ore 22 del 7 agosto e sino al termine della manifestazione, vigerà il divieto di transito (eccetto residenti e frontisti, pass CUDE, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, staff Locomotive e navette del servizio pubblico) nell’area più prossima al palco. Le auto provenienti dalla città non potranno entrare a San Cataldo dalla strada provinciale SP 364. Il traffico sarà deviato all’altezza dell’incrocio per con la SP 366 per San Foca. Anche chi proviene da Frigole dalla SP 133 potrà solo dirigersi o verso Lecce o verso la provinciale per San Foca.





Aspettando l'Alba Locomotive





Novità di quest'anno è il programma di live, dj set e performance ospitato nei locali di San Cataldo per aspettare l'Alba Locomotive, realizzati grazie alla collaborazione fra il Comune e gli operatori in modo tale da accogliere chi vorrà raggiungere San Cataldo già dalla sera del 7 agosto e attendere l'inizio del concerto. A partire dalle 22, musica e animazione saranno protagoniste nei locali: a Le sorelle Risto Pizza (via Castellammare 13/15) c'è Tribute Lucio Battista con Lara Contaldo e la sua band, al Maremosso (piazza Adriano 12) suona Antonio Macchia quartet e a seguire jam session, al Makossa (via Marco Polo 39) si esibisce Alterego Live Band, in via Colombo Il Corto, Siro e Summery ospiteranno il dj set di leandro Catanese. In via di definizione le iniziative a Lido Ponticello, Lido York, Porto Adriano.





Una eco-notte rispettosa dell'ambiente





Particolare attenzione sarà posta alla sostenibilità ambientale dell'Alba Locomotive con la presenza nell'area concerto degli eco-informatori in conformità al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato il 2 dicembre 2022 e contenente i “Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di organizzazione e realizzazione degli eventi” che sensibilizzeranno i partecipanti sul rispetto della spiaggia e sull'importanza della corretta raccolta differenziata, con incursioni anche durante le iniziative nella marina per aspettare l'Alba. Il Comune provvederà con l'Assessorato all'Ambiente ai carrellati della differenziata a servizio dell'area concerto e alla pulizia della spiaggia successiva alla conclusione dell'appuntamento.

"Come lo scorso anno siamo pronti ad accompagnare in autobus gli spettatori di Alba Locomotive – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – e quanti già dalla sera prima vorranno trovarsi a San Cataldo per aspettare l’inizio del concerto. Lo facciamo per garantire sicurezza ai nostri concittadini, ai tanti turisti che parteciperanno alla manifestazione, per alleggerire il traffico e proteggere la nostra marina. Invito tutti a usare i bus, anche chi giunge da altre città o dalla provincia, che potrà parcheggiare gratuitamente a Settelacquare o Mercato Bisettimanale. Usare il trasporto pubblico per raggiungere San Cataldo è semplice, i mezzi saranno attivi dalle 21.30 di lunedì 7 e pronti al termine del concerto per riportarvi a casa in sicurezza. Chi usa il bus pensa solo a godersi la serata e la musica, lasciando a casa preoccupazioni di traffico e difficoltà di parcheggio".

"Ospitiamo l'Alba per il terzo anno – dichiara l'assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – dopo il 2019 con ospite Daniele Silvestri e la bella esperienza dell'anno scorso con Giuliano Sangiorgi. Quest'anno, protagonista sarà Annalisa con un repertorio che ci emozionerà. Prima del concerto, insieme agli operatori di San Cataldo, abbiamo messo in piedi anche l'iniziativa 'Aspettando l'Alba – We love San Cataldo' che coinvolge quasi tutti i locali della marina con proposte di intrattenimento musicale e non solo. Sarà, quindi, un'intera notte dedicata a San Cataldo che, da una parte, assume un significato speciale di piena ripresa dopo gli incendi della settimana scorsa e, dall'altra, dà sostanza a un'ipotesi di live, dj set, recital di poesia nelle ore pre-concerto che avevamo ipotizzato già lo scorso anno con Raffaele Casarano. Che ringrazio insieme a tutto il suo staff perchè mettere in piedi macchine così complesse è sempre faticoso, il lavoro per organizzare concerti e spettacoli dal vivo è lungo e richiede sforzi importanti, ma la squadra Locomotive è collaudata".