TARANTO - Un problema quello dei Mitilicoltori Tarantini che il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia Domani, ha preso a cuore. - Un problema quello dei Mitilicoltori Tarantini che il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia Domani, ha preso a cuore.





Scalera li ha incontrati per fare il punto della situazione sulle criticità del comparto. per capire le azioni da intraprendere, visto che quest’anno per il caldo record l’intero comparto ha perso circa il 50% di mitili.

"Famiglie in ginocchio, i mitilicoltori chiedono il nostro aiuto, il problema di questa categoria è anche il mancato utilizzo del primo seno del Mar Piccolo, dove le correnti sono più fresche, inoltre, la perdita del seme andrà a pesare sulla stagione futura. In questi giorni parlerò con le istituzioni preposte; il sindaco di Taranto, il Prefetto e la Capitaneria di Porto, per capire quali sono le condizioni per dissequestrare il primo seno del Mar Piccolo. Come consigliere regionale porterò all’attenzione della regione Puglia queste problematiche, per cercare di dare ristoro alle 400 famiglie che lavorano in questo settore, perché non possono stare ai tempi della burocrazia. Bisogna abbreviare i tempi e aiutare queste aziende, perché devono lavorare tranquilli e sereni, è un loro diritto e il nostro dovere è quello aiutarli. Taranto non può essere abbandonata, perché, questo problema tocca l’economia dell’intero territorio" ha dichiarato Antonio Paolo Scalera.