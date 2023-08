Lecce: Catanzaro–Ternana al Via del Mare, indicazioni per la mobilità

LECCE - Nella giornata di domani si terrà allo Stadio Via del Mare la partita di Serie B Catanzaro – Ternana. Sono attesi circa 1500 tifosi da fuori città. L’esito del Comitato provinciale ordine e sicu-rezza riunitosi presso la Prefettura di Lecce, ha reso necessarie alcune misure di limitazione della circolazione veicolare nei pressi dello Stadio.





Viale Giovanni Paolo II resterà aperto al traffico veicolare, a disposizione dei cittadini che vorranno recarsi al Luna Park. A chi torna in città da San Cataldo è consigliato percorrere la via Vecchia San Cataldo per evitare code.

Con ordinanza del dirigente del settore Mobilità e Polizia Locale, si è stabilito che dalle 18:30 (due ore prima dell’inizio della partita) sino al completo deflusso del traffico pedonale vigerà il divieto di transito: sulla carreggiata Lecce – San Cataldo dalla rotatoria di Via Verona fino all’incrocio con Via Roggerone; sulla carreggiata San Cataldo – Lecce dallo svincolo “Stadio” alla rotatoria di Via Frosinone; in via Don Gaetano Quarta, nel tratto compreso tra Viale Roma e la Lecce San Cataldo. I veicoli dei tifosi provenienti da fuori città e in possesso del biglietto po-tranno sostare su Piazzale Adamo, essendo piazzale Rozzi occupato dal Luna Park allestito per la festa patronale.