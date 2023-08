GIOIA DEL COLLE - Gioia del Colle è pronta ad ospitare un nuovo tentativo di Guinness World Record da parte del ciclista pugliese Leonardo Saponaro. Dopo aver stabilito il suo terzo record mondiale domenica scorsa a Bitonto, percorrendo 52 chilometri, 837 metri e 48 centimetri in un'ora, l'atleta di Ceglie Messapica è pronto per una nuova sfida.Il prossimo tentativo avrà luogo venerdì 25 agosto 2023, alle ore 17:30, in piazza Pinto. In questa occasione, Saponaro cercherà di stabilire il miglior tempo mondiale in una prova di percorrenza di 100 chilometri su un rullo, pedalando sulla sua bicicletta.Prima di questa nuova sfida, è in attesa della certificazione del suo terzo record mondiale stabilito a Bitonto. Le redazioni giornalistiche sono invitate a partecipare all'evento e a seguire da vicino il tentativo di Leonardo Saponaro di entrare di nuovo nella storia dei Guinness World Records.