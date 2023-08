BRINDISI - Questa mattina, a Brindisi, si è verificata una terribile tragedia quando un uomo di 40 anni è precipitato dal cavalcavia che collega il quartiere Bozzano al Commenda. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino e ha lasciato la comunità locale sgomenta.L'uomo è finito sulla strada che costeggia il canale Patri, e alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l'allarme dopo aver visto il suo corpo inerme sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del corpo e per permettere il riconoscimento della vittima da parte delle autorità competenti. Le indagini per comprendere le circostanze di questo tragico incidente sono ora affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.La comunità di Brindisi è profondamente scossa da questo tragico evento, e le autorità locali stanno cercando di fornire supporto e conforto alla famiglia dell'uomo deceduto in questa terribile circostanza.