PUTIGNANO - L’undicesima edizione porta con sé un numero importante, che segna la fine di un decennio ma anche l’inizio di un nuovo lungo cammino. L'edizione 10.1, un nuovo inizio. Il LITTLE FARM Festival avrà la giusta dimensione per il pubblico e per gli organizzatori, che puntano a proporre un’esperienza sostenibile, vivibile e organica ai luoghi che andrà ad abitare. Senza affannarsi per grandi risultati di pubblico, senza sovradimensionare la produzione e i contenuti, senza sprecare economie ed energie, ma continuando a lavorare in armonia, creando nuove collaborazioni e cercando anche di dare uno slancio alle nuove generazioni che si approcciano a questo settore culturale e sociale.Il LITTLE FARM Festival vi aspetta all’ex Macello di Putignano il 17 agosto con i live di Dente, che porta in tour il suo ultimo album “Hotel Souvenir”, in apertura ci sarà il live di R.Y.F. e in chiusura il dj set di RAIS, mentre il 18 agosto il concerto in duo di Giorgio Poi, che torna al FARM dopo gli esordi del 2017, con in apertura il live in acustico di Nularse e in chiusura il dj set di Japanorama. Inoltre ci sarà la mostra personale dell'artista Luigi Notarnicola e il live painting Art Fusion del collettivo Fatti di China.È stato poi annunciato l'evento del 19 agosto: FARM TROPICAL, che prevede una data speciale del festival dalla mattina al tramonto, con un grande aperitivo dai gusti e sapori tropicali e sud americani a cura di Quadro e molte selection di world music fatte da tanti amici dj e selector, il tutto a ingresso gratuito.I biglietti per le serate del 17-18 agosto sono disponibili qui: https://linktr.ee/littlefarmfestival2023 e nei punti vendita Vivaticket.Presto saranno annunciate le FARM Experience che si terranno il 31 Agosto, 1 e 2 settembre ad Alberobello.