TIGGIANO - Un'opportunità per riflettere sul connubio tra l'uomo e la natura, esplorando l'equilibrio reciproco e il valore che ognuno può trarre dall'altro. Questo è lo spirito guida di "Luci nel Bosco", un festival che si terrà dal 3 al 5 agosto presso il suggestivo bosco-giardino del Palazzo Baronale Serafini - Sauli nel comune di Tiggiano.Sotto la direzione artistica di Paolo Pisanelli, che presenterà l'intera serata, e con la curatela delle mostre a cura di Francesco Maggiore, il festival si prefigge di avvicinare il pubblico a una maggiore consapevolezza e rispetto per l'ambiente naturale che ci circonda. Una particolare attenzione sarà dedicata ai più giovani, attraverso un laboratorio pensato per sensibilizzare i bambini al valore della natura e alla sua tutela.Il 4 agosto, l'evento avrà un fitto programma che spazierà dalla musica alla performance artistica e alle proiezioni cinematografiche. L'aperitivo musicale con il DUO Ad HOC aprirà la serata, seguito da una performance nel bosco intitolata "Regression" di Admir Skurtaj. Le proiezioni inizieranno alle 20:45 e proseguiranno fino a mezzanotte, presentando una varietà di opere tra cui "Almanacco Home Movies 100", una presentazione legata a "Luci nel Bosco, dobbiamo protestare" in collegamento con Helen Mirren e Taylor Hackford, e un'anteprima del festival del cinema del reale e irreale 2023.Il programma continuerà con performance sonore di Giovanni Bisanti, la proiezione di opere cinematografiche tra cui "L'uomo che piantava gli alberi" di Frédérick Back e "Rosa - il canto delle Sirene" di Isabella Ragonese. La serata culminerà con la festa nel bosco, accompagnata dal dj set di Lonoce e troony fino all'alba.Le mostre e rappresentazioni visive durante i tre giorni includeranno opere di vari artisti, tra cui "Il bosco tessuto" di Elena Campa, "La pazienza delle foglie" di Tina Aretano, "Paesaggi del volto" di Clara Linciano, "Specto" di Matteo De Marco, e altre. Inoltre, saranno presenti performance di video-danza, esposizioni fotografiche e molto altro.L'accesso all'evento è possibile tramite Ferrovie del Sud Est o car sharing. Il festival "Luci nel Bosco" può essere prenotato tramite l'apposito canale Telegram e per ulteriori informazioni si può visitare il sito web ufficiale: lucinelbosco.it. Un'occasione per immergersi nella bellezza della natura e nell'arte, celebrando la connessione tra l'uomo e il suo ambiente. (Giulia Greco)