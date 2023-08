Un'opportunità imperdibile per immergersi nel mondo dell'arte e scoprire nuove prospettive creative nel cuore di Monopoli.

MONOPOLI - Il centro storico di Monopoli si illumina di creatività e cultura grazie a Maestro Biennale, un evento che sta attirando oltre 1000 visitatori al giorno. Organizzata dall'Associazione Cibele, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e la collaborazione di varie associazioni e esercenti del centro storico, l'iniziativa sta catturando l'attenzione di locali e turisti che affollano le vie pittoresche della città.La biennale, che si protrae fino al 21 agosto, è un'opportunità unica per gli appassionati d'arte e cultura di scoprire oltre 60 artisti e le loro opere, mentre si esibiscono dal vivo in vari spazi del centro storico, tra cui le chiese di S. Salvatore, SS. Pietro e Paolo e S. Giovanni, insieme alla Biblioteca Civica Prospero Rendella e Avamposto 11. Gli ingressi a tutte le esposizioni sono liberi e gratuiti, permettendo ai visitatori di immergersi nell'arte senza ostacoli.Oltre alle esposizioni, l'evento presenta una serie di performance eclettiche che abbracciano una vasta gamma di generi artistici:- Martedì 15 agosto: Chiesa di S. Giovanni - 21:00Un live di synth-pop del duo pugliese Karma Shock.- Giovedì 17 agosto: Chiesa di S. Giovanni - 21:00Un concerto di funk progressivo dei DONBRUNO accompagnato dalla danza di Brunella Valdesi D’Agostino.- Venerdì 18 agosto: Chiesa S. Salvatore - 18:00Letture erranti con musiche di Danilo Boggia, e la messa in scena di Martin Angiuli.Camera oscura - un'opera di Francesca Danese.- Sabato 19 agosto: Chiesa SS. Pietro e Paolo - 18:00Una performance-installazione di Davide Cocozza con musica dal vivo di Synthetic Mushdrum.- Sabato 19 agosto: Chiesa S. Salvatore - 19:00Le vie del centro storico si animano con la musica di Bande Rumorose Ensemble.- Lunedì 21 agosto: Chiesa S. Salvatore - 18:00Ancora una performance musicale di Bande Rumorose Ensemble per concludere l'evento in bellezza.La Maestro Biennale d'Arte e Cultura Città di Monopoli è un trionfo di espressione artistica e collaborazione culturale. Gli appassionati d'arte e i curiosi possono trovare foto, video e ulteriori informazioni dettagliate su Instagram (@maestrobiennaledimonopoli) e Facebook (maestrobiennaledimonopoli).