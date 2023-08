MESAGNE - Un'esperienza artistica senza precedenti sta per prendere vita nel cuore di Mesagne. Dal 17 al 31 agosto, i cittadini e i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un mondo di arte contemporanea attraverso la rassegna "MESAGNESI, Mesagne è i mesagnesi". L'evento, curato dall'associazione "La Casaccia", è destinato a trasformare il centro storico in un percorso espositivo ricco di significato e ispirazione.L'obiettivo primario di questa iniziativa è rendere omaggio alla città di Mesagne e ai suoi abitanti, che diventano al tempo stesso protagonisti e fonte di ispirazione per l'evento stesso. La rassegna si basa sul tema fondamentale del rapporto tra l'uomo e il territorio, esplorando le connessioni profonde tra la comunità e l'ambiente che la circonda.L'associazione "Di Vittorio" ospiterà una proiezione di videointerviste realizzate appositamente per l'evento. Le interviste faranno da sfondo alle opere pittoriche ispirate agli scatti fotografici di Giuseppe d'Ambrosio. Questa installazione cattura la complessità delle storie personali dei mesagnesi e le trasforma in un linguaggio artistico unico.La Seed Gallery, situata in via dei Florenzia 65, ospiterà opere fotografiche che ritraggono i cittadini di Mesagne coinvolti nell'evento, insieme alle interpretazioni pittoriche di queste immagini. Questo spazio sarà un luogo di incontro tra fotografia e pittura, dando vita a una narrazione visiva unica e coinvolgente.Le gigantografie dei cittadini di Mesagne, le muse ispiratrici di questa rassegna, troveranno spazio nell'esterno delle Officine Ipogee, in piazzetta Sant’Anna dei Greci. Queste immagini monumentali catturano la diversità e la vitalità della comunità locale, servendo da punto focale per l'iniziativa.L'ingresso alle diverse sedi espositive è completamente gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi nell'arte contemporanea e di esplorare le connessioni umane e territoriali che fanno di Mesagne un luogo unico. "MESAGNESI, Mesagne è i mesagnesi" diventa un invito a scoprire, riflettere e celebrare la città e le persone che la rendono speciale.