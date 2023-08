Manchester City fb





Il pareggio dei Citizens arriva nella ripresa con Palmer al 63' che, sfruttando il cross di Rodri, batte di testa Bounou in uscita. Si va ai calci di rigore: a sbagliare il penalty decisivo è Gudelj che calcia di potenza e centra la traversa che fa esplodere la gioia inglese.

- Il Manchester City vince la Supercoppa Europea contro il Siviglia. Il match su decide ai calci di rigore per 5-4, dopo i 90' sono terminati in parità di 1-1. A passare in vantaggio sono gli spagnoli con El-Nasyri al 25', bravo a svettare di testa e battere Ederson sul primo palo.