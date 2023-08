La serata inizia con Consuelo Alfieri, una delle voci dell'Orchestra Popolare de La Notte della Taranta, che presenterà il suo progetto intitolato "Porte a Punente". Il progetto è ispirato alla ricchezza della musica e della danza popolare salentina, reinterpretata attraverso brani inediti che coinvolgono il pubblico con la loro energia catartica e liberatoria. La performance combina elementi di danza tradizionale e contemporanea, riportando alla luce la forza propulsiva dei canti di lavoro, d'amore e di lotta della cultura contadina. La band di Consuelo Alfieri include strumenti come l'organetto, il violino, i tamburi a cornice e altri.



Successivamente, si esibiranno i Mascarimiri, il gruppo di Muro Leccese che festeggia i suoi 25 anni di attività. Il progetto speciale "Mascarimiri 25ANNI" ospita Hakim Hamadouche, virtuoso della mandola algerina, che ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Rachid Taha, Patti Smith e Mick Jones. Questa serata celebrativa all'interno del festival "La Notte della Taranta" 2023 combina le sonorità mediterranee con il linguaggio di elettrificazione e contaminazione della cultura kabyle di Hakim Hamadouche. La serata culminerà con la Ronda Elettrica, un nuovo formato proposto dai Mascarimiri che unisce la tradizione della "ronda" con ritmi elettronici in una Pizzica Pizzica coinvolgente.



Il festival prosegue con ulteriori tappe: il 19 agosto a Cutrofiano, il 20 agosto ad Aradeo (per la prima volta inserito nel Festival), il 21 agosto a Martignano, il 22 agosto a Soleto, il 23 agosto a Sternatia, il 24 agosto a Martano e il 26 agosto con il "Concertone di Melpignano". La Notte della Taranta 2023 è dedicata a Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente.



Il festival itinerante è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da Regione Puglia e Pugliapromozione, con il contributo di Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura, oltre alla collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella. La Fondazione Notte della Taranta è grata alla Riserva Naturale di Torre Guaceto, ai comuni coinvolti e ai partner che sostengono l'evento.



