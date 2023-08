PIERO CHIMENTI - Roberto Mancini, dopo le dimissioni come ct dell'Italia, si appresta a guidare la selezione dell'Arabia Saudita firmando un contratto da 25 milioni a stagione fino al 2027.





La presentazione avverrà in un albergo saudita, con il Mancio che affronterà la sfida saudita, il cui esordio è fissato il 4 settembre contro il Costa Rica, con 10 suoi 'fedelissimi' come Evani, Sandreani e Lombardo, che entreranno a far parte dello staff biancoverde.