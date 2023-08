MOLFETTA - Il mercato serale sul Lungomare di Molfetta rappresenta un'innovativa iniziativa che sta catturando l'attenzione di operatori, cittadini e appassionati del commercio locale. Questa novità è stata ideata e promossa da Savino Montaruli, noto Attivista Sindacale e Presidente dell'Associazione di Rappresentanza CasAmbulanti, che con entusiasmo ha espresso il suo sostegno a questa nuova formula di mercato.L'evento, in programma per due domeniche, il 20 agosto e il 27 agosto 2023, dalle 17:00 alle 23:00, prevede la partecipazione di 69 imprese del settore, tutte regolarmente in possesso di concessione per la frequenza del mercato settimanale. Questa opportunità aggiuntiva è stata accolta positivamente dalle imprese, considerando che il regolare svolgimento del mercato settimanale del giovedì rimane invariato, e partecipare ai mercati serali rappresenta un'occasione ulteriore.Savino Montaruli ha sottolineato l'importanza di questa sperimentazione, ricordando che già nel 2018 le edizioni serali del mercato a Bisceglie riscossero consensi e grande partecipazione. Quest'anno, la partecipazione di 69 operatori dimostra l'interesse che questa iniziativa sta suscitando nella comunità commerciale locale. Montaruli ha anche evidenziato che questa sperimentazione potrebbe portare a una nuova modalità di svolgimento dei mercati, che tenga in considerazione le esigenze del piccolo commercio cittadino.L'Assessore alle Attività Economiche del comune di Molfetta, Carmela Minuto, è attivamente coinvolta in questo processo, insieme al supporto del Dirigente e del personale del Suap. L'obiettivo è porre la massima attenzione sul commercio cittadino, specialmente nelle aree pubbliche. Questo approccio innovativo e orientato al piccolo commercio potrebbe contribuire a ridurre il divario creatosi a causa di mancanza di attenzione da parte delle Amministrazioni comunali.Savino Montaruli ha anche fatto riferimento alla situazione nella città di Andria, evidenziando i problemi che si verificano quando le decisioni amministrative non tengono conto delle esigenze del commercio locale. La sua iniziativa a Molfetta rappresenta una risposta positiva a questi problemi, puntando a promuovere e sostenere il commercio su aree pubbliche, contribuendo così a rafforzare l'identità commerciale della città.L'Associazione di Rappresentanza CasAmbulanti e il Presidente Montaruli continuano a giocare un ruolo attivo nel promuovere iniziative che supportino e valorizzino il commercio locale, contribuendo allo sviluppo economico e culturale della comunità.