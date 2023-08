- Nell’ambito della rassegna "Ricreazione d’estate 2023" organizzata dall’Associazione "RiCreAzione APS", mercoledì 9 agosto alle ore 20.00 - presso l’Atrio del Comune di Mesagne in via Roma – lo scrittore Jacopo Epifani presenta il suo libro, "Debito di coscienza", Morellini editore. La pubblicazione ha ottenuto la finale del premio nazionale "Garfagnana in giallo" per la categoria "romanzi inediti". Dialoga con l’autore Maria Filomena Magli. Ingresso gratuito.