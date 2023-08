FASANO - L'indagine sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne ritrovata senza vita nella sua abitazione il 29 giugno scorso a Fasano, continua a sollevare interrogativi mentre si analizzano attentamente le circostanze che hanno portato a questa tragica vicenda. La pista del suicidio, nonostante le prime ipotesi, non è riuscita a convincere i familiari della donna, che ora chiedono la riesumazione del corpo per far luce sulla verità.Patrizia Nettis era una professionista affermata e una sportiva appassionata, impegnata a gareggiare in nuove competizioni. La sua morte ha lasciato sgomenti amici, colleghi e familiari, soprattutto a causa delle incertezze che circondano il suo decesso. L'aver lasciato un figlio di soli 9 anni e un messaggio di saluto al suo ex marito poco prima del tragico gesto ha aumentato la difficoltà nell'accettare l'ipotesi del suicidio.La famiglia ha richiesto la riesumazione del corpo nella speranza di ottenere risposte chiare e conclusive su quanto accaduto. Nel frattempo, gli inquirenti stanno lavorando intensamente per ricostruire gli ultimi movimenti di Patrizia e cercare di comprendere meglio la dinamica dell'evento.Uno dei dettagli che ha sollevato ulteriori interrogativi è la scomparsa del computer della giornalista dall'abitazione. Gli investigatori stanno cercando di ritrovare questo strumento, insieme al telefono cellulare ancora in attesa di sblocco. Entrambi potrebbero rivelarsi cruciali per ricostruire gli ultimi giorni di Patrizia e le interazioni che aveva con il mondo esterno, inclusi aspetti legati al suo lavoro e alla sua vita personale.Un altro aspetto che si sta esaminando è una telefonata concitata che Patrizia avrebbe fatto poco prima della sua morte, durante la quale avrebbe pronunciato le parole "Mi hai rovinato la vita". Inoltre, emerge che la giornalista avrebbe avuto una lite con due uomini in strada. Uno di loro, un imprenditore locale, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio e atti persecutori.L'indagine continua nel tentativo di far luce su questa tragica vicenda e di fornire risposte soddisfacenti alla famiglia di Patrizia Nettis e a coloro che sono stati colpiti dalla sua prematura scomparsa.