BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rivolto una lettera a Etienne Dupuy, amministratore delegato e CEO di Ceetrus spa, invitandolo a partecipare al tavolo regionale per le crisi d'impresa in relazione alla situazione del punto vendita "Piazza Italia" presso il Parco Commerciale di Casamassima. L'invito è stato esteso con l'obiettivo di trovare una soluzione che tenga conto degli interessi dei lavoratori e dell'azienda coinvolta.Emiliano ha definito la vicenda del punto vendita "Piazza Italia" come singolare, in quanto colpisce un'azienda sana con 16 lavoratori impiegati con contratti a tempo indeterminato. Nonostante la presenza di queste condizioni favorevoli, la crisi è emersa a causa della decisione di Ceetrus di destinare l'area occupata da "Piazza Italia" ad altre attività commerciali. Questa decisione ha sollevato dubbi e preoccupazioni, soprattutto considerando il fatto che l'azienda in questione ha sempre onorato il contratto di affitto durante i suoi 11 anni di presenza a Casamassima.Nella lettera, il presidente Emiliano esprime la sua incredulità riguardo alla mancanza di possibilità di trovare un accordo o un compromesso che possa consentire a entrambe le parti di raggiungere una soluzione vantaggiosa. Sottolinea l'importanza di trovare una risoluzione che permetta a "Piazza Italia" di continuare ad operare, anche su un'area ridotta, preservando volumi di attività e livelli occupazionali. Emiliano esprime la sua speranza che Ceetrus non riduca la situazione a un semplice progetto speculativo, mettendo in discussione i valori costitutivi dell'azienda.La chiusura del punto vendita "Piazza Italia" potrebbe portare al licenziamento di 16 dipendenti, senza la possibilità di essere ricollocati in altri punti vendita o nuove attività commerciali all'interno del centro commerciale. Emiliano ritiene che questa situazione sia inaccettabile e rappresenterebbe un colpo troppo duro per le persone coinvolte, per la città e per la Regione nel suo complesso.Il presidente sottolinea che la missione dichiarata da NHOOD, la società che gestisce il centro commerciale per conto di Ceetrus, riguarda il benessere delle persone e dei territori. Tuttavia, la società ha comunicato al tavolo regionale di crisi il suo rifiuto categorico di cercare soluzioni possibili. Emiliano ammira la tenacia e la determinazione dimostrate dall'azienda e dai dipendenti nel difendere il loro lavoro e il futuro delle loro famiglie.Nell'ottica di garantire il benessere dei lavoratori, delle loro famiglie e del territorio, Emiliano invita il dott. Dupuy a partecipare al tavolo regionale di crisi per discutere delle possibili soluzioni. Emiliano considera la partecipazione di Dupuy un'opportunità per sanare la crisi di "Piazza Italia" e discutere del futuro del centro commerciale e della regione stessa. L'obiettivo è trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte e preservare il benessere della comunità.