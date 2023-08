MOTTOLA (TA) - Arriva una bellissima notizia nella città di Mottola: il Primo Premio Internazionale "Omaggio alla vita" sarà ospitato in Piazza XX Settembre, nei pressi del Comune, domenica 3 settembre 2023 a partire dalle ore 19:00. - Arriva una bellissima notizia nella città di Mottola: il Primo Premio Internazionale "Omaggio alla vita" sarà ospitato in Piazza XX Settembre, nei pressi del Comune, domenica 3 settembre 2023 a partire dalle ore 19:00.





L'evento, promosso da Nicola Benedetto, Amm.re Delegato di Teleregione e Presidente di Azzurra TV Italia, sarà in diretta streaming e promuoverà il Made in Italy in tutto il mondo. Presentatore della serata sarà il giornalista Vincenzo De Gregorio.