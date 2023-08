La diciottesima edizione del "Concerto in Masseria" si sposta nella centrale Piazza Municipio a Cutrofiano, per festeggiare il trentesimo anniversario della Pro Loco di Cutrofiano. Gli statunitensi Creedence Clearwater Revived, guidati da Johnny “Guitar” Williamson, saranno gli ospiti principali della serata. La band si esibirà con tutti i grandi classici dei Creedence Clearwater Revival, come "Fortunate Son", "Born on the Bayou", "Have You Ever Seen The Rain?", e molti altri. L'atmosfera sarà resa ancora più "statunitense" dalla presenza del motoclub Big Red Machine Southernland.



EOS Festival con Crifiu e Salento Son a Bagnolo del Salento



La terza edizione dell'Eos Festival si terrà in Piazza San Giorgio a Bagnolo del Salento, presentando i live della band salentina Crifiu e del collettivo Salento Son. Crifiu mescola pop, urban, elettronica e world music internazionale, mentre Salento Son proporrà musica cubana e caraibica. L'evento si concluderà con un after party animato dalle selezioni dub & world beat di Dj Dubin. Stand enogastronomici completeranno l'esperienza di questa serata all'insegna della buona musica e del divertimento.



Canzoni a Tavolino con De Santis, Cortese e Mariano a Corigliano d'Otranto



Nel contesto dell'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto, si svolgerà la serata "Canzoni a Tavolino". I cantautori Mino De Santis, Gaetano Cortese e Luigi Mariano si esibiranno in un live intimo, accompagnati da chitarre e pianoforte, presentando canzoni proprie e omaggi ai grandi artisti del passato. L'atmosfera sarà accogliente e coinvolgente, promettendo una serata di musica e condivisione.



Trio Fuera in Concerto a Corigliano d'Otranto per il SEI Festival



Il SEI Festival continua la sua diciassettesima edizione con il concerto del trio Fuera presso il Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Questo progetto musicale unisce influenze di cantautorato, elettronica, etnica, jazz e ambient, offrendo un'esperienza sonora originale e coinvolgente. La serata promette di essere un viaggio musicale affascinante e emozionante.



Con una varietà di generi e proposte musicali, il Salento si conferma come una delle mete ideali per gli amanti della musica, offrendo serate indimenticabili all'insegna della creatività e dell'arte.

LECCE - Il calendario degli eventi musicali nel Salento è in fermento, offrendo agli appassionati di musica e cultura numerose opportunità di partecipare a serate indimenticabili. Domenica 6 agosto si terranno tre appuntamenti di rilievo in diverse località, arricchendo l'estate salentina con esperienze sonore uniche.