BARI - Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso la sua profonda indignazione e frustrazione in un video in diretta su Facebook, in merito all'atto di inciviltà perpetrato da alcuni individui che hanno abbandonato rifiuti ingombranti in strada, trasformando una delle zone più turistiche della città in una discarica a cielo aperto.La situazione riguarda la zona di Barivecchia, che attira ogni giorno numerosi turisti, e dove sono stati abbandonati oggetti come lavatrici, sedie, mobili, frigoriferi e persino un telaio per le orecchiette. Questo degrado ha suscitato l'indignazione del Sindaco Decaro, che ha dichiarato di essere pronto a lasciare i rifiuti abbandonati dove sono, se ciò contribuirà a far comprendere la reale responsabilità dell'Amiu nella pulizia e gestione dei rifiuti.Le sue parole riflettono la frustrazione di fronte all'irresponsabilità di coloro che hanno scelto di abbandonare rifiuti in una zona così importante e frequentata. Il Sindaco ha sottolineato che la città si impegna a mantenere puliti i quartieri, ma atti come questo mettono in discussione tali sforzi.L'Amministrazione comunale ha inoltre annunciato l'avvio di un'indagine condotta dalla polizia locale per individuare i responsabili di questa discarica selvaggia. Questo episodio evidenzia quanto sia cruciale educare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti e del rispetto per l'ambiente urbano.