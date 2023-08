NOICATTARO - Concluso un altro importante cantiere per la città di Noicàttaro: la rotatoria e la strada di collegamento tra via Casamassima e via Cappuccini sono state inaugurate ieri in una cerimonia alla presenza dell’amministrazione, dell’impresa che ha svolto i lavori, degli uffici comunali, dei responsabili di settore e dei cittadini.“Diviene finalmente realtà un’opera attesa da trent’anni: un’arteria strategica che permette di eliminare il traffico dei mezzi pesanti e ridurre l'impatto ambientale e acustico che grava su via Cadorna e via Imbriani, oltre che rigenerare tutto il comparto del retro stazione sud est e connettere con via Casamassima la struttura sanitaria del distretto di via dei Cappuccini. I cittadini chiedevano di alleggerire la viabilità dal traffico di mezzi pesanti e poter raggiungere la stazione sud est e la struttura sanitaria del distretto in modo più agevole e diretto. Oggi ciò potrà avvenire grazie alla realizzazione di questa infrastruttura”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.“Questo intervento rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia che ci permette di liberare via Cadorna da un traffico non adatto e non coerente con le caratteristiche della strada, in quanto particolarmente insicuro e impattante”, dichiara l’assessore allo Sviluppo del Territorio Vito Santamaria.