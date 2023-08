MANDURIA - Una tragedia ha scosso la comunità di Manduria, dove ieri pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale che ha portato alla morte di una giovane donna di 25 anni. L'incidente è avvenuto lungo la strada Manduri-San Pietro, coinvolgendo due veicoli e lasciando una famiglia in lutto.La vittima, che si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme ai suoi genitori, è entrata in collisione con una Jeep guidata da una giovane donna di 22 anni che è fortunatamente rimasta illesa. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari, la vittima è scesa dall'auto per prestare soccorso agli altri coinvolti nell'incidente. Tuttavia, poco dopo essere uscita dal veicolo, la giovane donna sarebbe svenuta improvvisamente e non si è più ripresa.I genitori della vittima sono stati trasportati dall'equipe medica del 118 all'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ricevere le cure necessarie. La notizia di questa tragica perdita ha sconvolto la comunità locale, portando dolore e dispiacere.Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Questo tragico episodio sottolinea l'importanza di guidare con attenzione e responsabilità, non solo per la propria sicurezza ma anche per quella degli altri utenti della strada. La comunità di Manduria si unisce nel cordoglio per la giovane vita spezzata e offre le proprie condoglianze alla famiglia colpita da questa terribile perdita.