Questo evento, in programma per venerdì 25 agosto alle ore 21:30, rappresenta un omaggio speciale a Giovanni Padovano, l'indimenticabile presidente dell'Associazione Agìmus, che ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura e della musica.Nicola Piovani, celebre per le sue indimenticabili colonne sonore cinematografiche, si siederà al pianoforte per presentare "Note a Margine," un emozionante recital autobiografico. Questo spettacolo fu commissionato al compositore dal Festival di Cannes nel 2003 con il titolo "Leçon concert" ed è un affascinante racconto di teatro musicale arricchito dalle straordinarie illustrazioni del celebre fumettista Milo Manara.Piovani, che vanta una carriera di oltre quarant'anni nella musica e nel cinema, condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni. Dai suoi esordi nei cinegiornali fino alle collaborazioni con illustri registi italiani e internazionali come Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani e Nanni Moretti, Piovani offre uno sguardo retrospettivo sulla sua carriera straordinaria.Uno dei momenti salienti della sua carriera è stato il suo incontro con Federico Fellini, che lo ha scelto come compositore per le colonne sonore di tre dei suoi ultimi film. In particolare, il rapporto con Fellini e la realizzazione delle colonne sonore di "Ginger e Fred," "L'intervista," e "La voce della Luna," sono narrati con affetto e nostalgia.Attraverso la musica e le storie, Nicola Piovani ci porterà in un viaggio attraverso le influenze che hanno plasmato la sua arte, dalle campane del convento delle suore di Ivrea all'ispirazione tratta dal suono della banda del paese. Il suo legame speciale con Roberto Benigni sarà evidenziato attraverso una commovente esecuzione di "Quanto t'ho amato."In definitiva, "Note a Margine" offre un affresco di esperienze di vita, unendo la musica, il cinema e il teatro, come solo Nicola Piovani sa fare. L'artista sottolinea che la musica è stata presente in ogni momento della sua vita, e questo spettacolo è la testimonianza perfetta di questo legame profondo.I biglietti per questa straordinaria serata sono disponibili per l'acquisto online tramite il circuito Vivaticket all'indirizzo https://www.vivaticket.com/it/ticket/nicola-piovani/207038 Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare il numero 368.568412 o il 393.9935266. Non perdete l'opportunità di assistere a questo eccezionale spettacolo che chiude in bellezza l'Agìmus Festival.