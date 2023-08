MELPIGNANO - Tutto è pronto per il Concertone finale di Melpignano, diretto dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Come ogni anno, un ingranaggio di precisione lavora incessantemente per garantire la sicurezza e i servizi necessari a coloro che parteciperanno alla 26ª edizione de "La Notte della Taranta". In totale, ben 1173 persone tra tecnici, servizi di produzione, sicurezza, facchinaggio, personale delle pulizie, staff del palco, camerini, sartoria, trucco e parrucco, comunicazioni e personale interno, nonché specialisti della viabilità, si adoperano per assicurare che questo imponente evento si svolga in totale sicurezza.Un piano di viabilità ben studiato è stato messo in atto: i pullman diretti a Melpignano dovranno accedere dalla direzione sud, entrando sulla statale 16 nelle vicinanze della zona industriale. Questa strategia è stata messa in atto per evitare code o ingorghi sulla statale 16. I veicoli che giungeranno a Melpignano non si dirigeranno subito verso le aree di parcheggio ma seguiranno un breve percorso attraverso una bretella della zona industriale.Dato che l'accesso consentito è solo da sud, i pullman provenienti da Lecce, nei pressi dello svincolo di Cursi, dovranno effettuare una sorta di inversione di marcia per rientrare sulla statale 16. I parcheggi per persone con disabilità sono stati individuati in un'area dedicata, specificamente via Salento e alcune vie circostanti vicino al palco del Concertone. L'area per i camper si trova nei pressi del campo sportivo e l'accesso avviene attraverso la zona industriale. L'interdizione al traffico veicolare è prevista dalle ore 16 del 25 agosto. Chi arriva dalla SS16 dovrà utilizzare i parcheggi nella zona industriale per raggiungere l'area dello spettacolo attraverso via Salento e via dell'Annunziata.Inoltre, Parkforfun.com S.r.l., una startup innovativa leader nella mobilità e logistica per eventi di massa, ha creato un parcheggio appositamente nelle vicinanze dell'evento. Questo parcheggio è facilmente prenotabile sul loro sito web e aprirà alle 14:00 con tre varchi di accesso, uno a sud, uno a nord e uno a ovest.Un aspetto importante è la presenza di spazi dedicati alle persone con disabilità, grazie a una partnership con la cooperativa "L'Integrazione" guidata da Veronica Calamo. La cooperativa ha creato il marchio "AbilFesta", il primo marchio nazionale di accessibilità agli eventi, al fine di supportare gli organizzatori nella creazione di linee guida per rendere gli eventi accessibili alle persone con disabilità. Durante "La Notte della Taranta," le persone con disabilità avranno a disposizione operatori qualificati per assistenza e supporto.I servizi offerti da Abil Festa includono parcheggi riservati, operatori presenti nell'area concerto, Info Point e accoglienza, bagni accessibili, noleggio gratuito di sedie a rotelle e assistenza durante l'evento.Inoltre, per partecipare a questo evento inclusivo, è possibile compilare il modulo disponibile qui: modulo Sarà una serata straordinaria all'insegna della musica e dell'inclusività nella splendida cornice di Melpignano.