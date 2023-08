MELPIGNANO - Nella suggestiva cornice di Melpignano, il 26 agosto, l'atteso Preconcertone darà il via a una serata di musica, tradizione e festa che culminerà nella celebre Notte della Taranta. Dalle 20:00 alle 22:00, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nell'anima della cultura salentina attraverso le note e i ritmi di due straordinari gruppi: Rocco Borlizzi e i Nidi D'Arac.La musica popolare salentina, con il suo inconfondibile suono di tamburello e la ricca tradizione, sarà protagonista fin dai primi minuti del Preconcertone. Due formazioni di talento si esibiranno su un maestoso palco allestito nei pressi dell'ex Convento degli Agostiniani, trasportando gli spettatori in un viaggio attraverso le radici musicali della regione.Rocco Borlizzi, un cantore con una lunga e apprezzata carriera nell'ambito della musica tradizionale, si unirà a un gruppo di musicisti eccezionali, tra cui Gianluca Milanese al flauto traverso, Anna Maggio all'arpa, Vincenza De Rinaldis alla voce, Giacomo Contaldo alla chitarra, Vittorio Chittano alla fisarmonica, Sergio Pizza ai tamburi a cornice e lo stesso Rocco Borlizzi alla voce. La loro performance promette di essere un'esperienza unica di fusione musicale, un incontro tra sonorità che ampliano gli orizzonti della musica popolare salentina.Oltre a Rocco Borlizzi, il Preconcertone accoglierà anche i Nidi D'Arac, un gruppo il cui nome è un anagramma di "aracnidi". Questa scelta di nome riflette l'idea di un luogo di origine e nascita, dove sono custoditi i segreti più profondi della tradizione. I Nidi D'Arac proporranno una performance musicale inedita che unisce due generazioni di musicisti sperimentatori della musica tradizionale salentina.Per celebrare i primi 25 anni di musica, i Nidi D'Arac ospiteranno sul palco i MUNDIAL, un gruppo di musicisti salentini tra cui Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco. Questa collaborazione darà vita a un concerto straordinario, suonato in modalità unplugged dai Nidi D'Arac con Alessandro Coppola alla voce e al tamburello, Edoardo Targa al basso, Ylenia Giaffreda al violino, Julian Bellisario alla batteria e Matteo Cappella alla chitarra. Il concerto sarà caratterizzato da incursioni elettroniche da parte degli ospiti, i MUNDIAL, creando un'incredibile fusione di suoni e generazioni di musicisti sperimentatori della musica tradizionale salentina.Il Preconcertone di Melpignano promette un'esperienza musicale unica, un'anteprima affascinante prima dell'indimenticabile Notte della Taranta, che porterà il pubblico in un viaggio attraverso la ricca cultura e la tradizione musicale del Salento.