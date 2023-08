BARI - Nel pomeriggio di sabato 5 agosto, una serie di importanti annunci riguardo al Castello Svevo di Bari saranno rilasciati in seguito a un incontro tra le figure chiave dell'amministrazione e della politica locale. Il sottosegretario Marcello Gemmato, il senatore e membro della Commissione Cultura Filippo Melchiorre, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Picaro si recheranno presso il Castello Svevo alle ore 16.Durante questa visita, i rappresentanti politici avranno l'opportunità di effettuare un sopralluogo all'interno del Castello e di discutere con i vertici della direzione musei. L'incontro è previsto come un'occasione per discutere le novità e le prossime iniziative legate al Castello Svevo, uno dei principali luoghi di interesse storico-culturale della città di Bari.Al termine della visita, il sottosegretario Marcello Gemmato, il senatore Filippo Melchiorre e il consigliere regionale Michele Picaro rilasceranno importanti dichiarazioni alla stampa, fornendo ulteriori dettagli sulle novità e le iniziative che saranno messe in atto presso il Castello Svevo.Questo incontro rappresenta un'opportunità significativa per annunciare al pubblico le nuove direzioni e gli sviluppi futuri che coinvolgeranno uno dei luoghi di maggiore importanza culturale nella regione. La comunità locale e gli appassionati di storia e cultura saranno sicuramente interessati a conoscere quali progetti ed eventi saranno organizzati presso il Castello Svevo di Bari.