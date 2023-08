TRANI - Dalle ore 04:00 di questa mattina, circa 100 Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani -coadiuvati in fase esecutiva da militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Bari e Foggia, con il supporto dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno- a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani e dal G.I.P. del Tribunale dei minorenni di Bari - su richiesta della Procura della Repubblica di Trani e della Procura della Repubblica dei minorenni di Bari - nei confronti di 16 indagati (5 in carcere; 10 agli arresti domiciliari; 1 -minore all’epoca dei fatti - collocato in comunità), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano in Bari.Predette misure cautelari sono state emesse all’esito dell’indagine denominata “Restart”, condotta dai militari della Tenenza di Bisceglie, a partire dal gennaio 2023. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10,30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani