BARI - Il percorso verso il completamento dell'Ospedale "San Cataldo" di Taranto ha raggiunto una tappa significativa con l'assegnazione dei fondi necessari per portare a termine l'opera. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato che è stato notificato il decreto per il completamento dell'ospedale.Questa notizia rappresenta la conclusione di un impegno che è stato intrapreso un anno fa e che ha coinvolto la Regione Puglia, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e Finanza e l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. La realizzazione dell'Ospedale "San Cataldo" rappresenta un passo importante per la città di Taranto e l'intera area circostante, con l'obiettivo di offrire un centro medico innovativo e all'avanguardia.L'opera è stata caratterizzata da un'efficienza nel processo di realizzazione. I lavori sono stati avviati il 5 ottobre 2020 e attualmente registrano un progresso dell'84%. L'opera è stata frutto di uno sforzo congiunto tra diverse istituzioni e organizzazioni, dimostrando la capacità di collaborazione e coordinamento.L'assessore alla Sanità Rocco Palese ha sottolineato che l'opera rappresenta un esempio di come la pianificazione e l'esecuzione delle opere pubbliche possano essere efficienti e ben gestite. Le tappe del processo, dalla progettazione alla realizzazione, sono state scandite da date significative che testimoniano la determinazione nel portare avanti il progetto.L'investimento totale per il completamento dell'ospedale "San Cataldo" ammonta a 312.500.000 euro. L'ultimo decreto ha assegnato 99.750.000 euro a carico dello Stato, ai quali si aggiungono le risorse regionali per raggiungere complessivamente 105.000.000 euro. L'ospedale avrà oltre 700 posti letto e rappresenta un potenziamento significativo dell'offerta sanitaria per la città di Taranto e l'intera regione.L'importante traguardo raggiunto con l'assegnazione dei fondi per il completamento dell'Ospedale "San Cataldo" testimonia l'impegno e la dedizione di molteplici attori coinvolti nel progetto, con l'obiettivo di fornire servizi sanitari di qualità alla comunità.