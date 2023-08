BARI - L’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola lancia la call “Adotta un fiore”, rivolta a tutte le agenzie funebri e ai “marmisti” accreditati operanti all’interno del cimitero monumentale affinché, se interessati, prendano in affidamento un’aiuola o una porzione di verde nella necropoli cittadina.Obiettivo dell’iniziativa, alla quale si potrà aderire entro il prossimo 3 settembre, è quello di incrementare la dotazione verde del cimitero con nuove piantumazioni, migliorando al contempo la cura e la manutenzione di piante e aiuole esistenti.Ogni aiuola o porzione di aiuola che dovesse essere presa in custodia sarà segnalata attraverso una targa che riporta il nome e i contatti dell’agenzia o dell’operatore che se ne occupa.“Accanto agli interventi classici messi in campo per garantire pulizia e decoro - osserva Vito Lacoppola -, abbiamo pensato a un’azione di cura degli spazi comuni che possa essere intrapresa da chi nella necropoli lavora abitualmente per migliorare la situazione del verde, specie delle aiuole e delle piante fiorite. Diverse zone del cimitero monumentale presentano infatti lacune nella dotazione verde e alcune piante sono state danneggiate dalle temperature altissime registrate nel mese di luglio. In questo modo speriamo di attivare un circolo virtuoso che nei prossimi mesi possa rendere il cimitero monumentale più verde e fiorito anche in vista delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti il prossimo 2 novembre”.