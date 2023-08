LISBONA - Il pontefice Papa Francesco sta attualmente compiendo una serie di impegni in Portogallo in occasione della XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, che è stata inaugurata l'1 agosto. La visita del Papa ha incluso diversi incontri significativi e messaggi indirizzati ai giovani.Durante la mattinata, Papa Francesco ha incontrato un gruppo di 15 giovani pellegrini ucraini. Successivamente, ha partecipato a un incontro con giovani universitari presso l'Università cattolica portoghese. In questo contesto, il Papa ha affrontato il tema dell'ambiente e del cambiamento climatico, incoraggiando i giovani a utilizzare le loro competenze scientifiche e tecnologiche per affrontare le sfide climatiche, ma allo stesso tempo a evitare visioni parziali e superficiali.Il programma del Papa si è poi spostato a Cascais, a 35 km di distanza da Lisbona, dove ha inaugurato un murale intitolato "Vita tra i mondi" presso la sede di Schola Occurrentes. La cerimonia di accoglienza si è tenuta nel Parco Eduardo VII, durante la quale il Papa ha parlato ai giovani radunati, ribadendo che nella Chiesa c'è spazio per tutti e che Gesù invita a entrare anziché tenere a distanza.Durante l'incontro con giovani di diverse confessioni cristiane e diverse origini, il Papa ha espresso la sua solidarietà con i giovani pellegrini provenienti dalla Turchia, colpita da un terremoto all'inizio di quest'anno. Ha elogiato il loro coraggio e la sfida di ricostruire, sia nelle loro vite che nella loro comunità.Il Papa ha anche messo in guardia i giovani dai pericoli del mondo virtuale, avvertendo delle illusioni e dei "lupi" che possono nascondersi dietro l'apparente bontà nei social media, cercando solo l'utilità anziché riconoscere l'unicità delle persone.La visita di Papa Francesco in Portogallo continua a offrire ai giovani e alla comunità messaggi di speranza, impegno e solidarietà, affrontando temi rilevanti per la società odierna.