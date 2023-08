LECCE - Dopo gli spettacoli del festival internazionale "Teatro dei Luoghi" di Koreja, che ha coinvolto il pubblico con rappresentazioni artistiche coinvolgenti, il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce prosegue la sua rassegna estiva di attività. Ogni sabato e domenica, a partire dalle 18:30, il parco offre visite guidate che portano i visitatori alla scoperta di questa città storica, fondata dai Messapi e celebre per essere il luogo di nascita di Quinto Ennio, il padre della letteratura latina. Durante le visite, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare anche l'anfiteatro romano, costruito durante il regno dell'imperatore Traiano. L'iniziativa è aperta al pubblico con un costo d'ingresso di 8 o 6 euro, a seconda della tipologia.Rudiæ, uno dei siti archeologici più importanti del Salento, offre un'occasione unica di scoperta storica e culturale grazie a un partenariato pubblico-privato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl, uno spin-off dell'Università del Salento. Questo partenariato ha reso possibile la promozione e valorizzazione del sito, consentendo al pubblico di immergersi nella storia e nell'arte del passato.Lunedì 31 luglio, l'anfiteatro di Rudiae ospiterà la nona edizione del Festival Internazionale delle Arti. In collaborazione con il Comune di Lecce e altre organizzazioni, il festival presenterà un gran galà lirico intitolato "E lucevano le stelle". Il direttore artistico Salvatore Cordella e tenori come Giuseppe Tommaso, Vincenzo Spinelli e Andrea Cataldo, accompagnati dal pianista Roberto Corlianò, renderanno omaggio alle più belle arie tenorili, con particolare attenzione a Giacomo Puccini. Il programma includerà anche brani della melodia internazionale e repertorio napoletano. La serata inizierà alle 21:00, ma sarà possibile visitare il parco archeologico con giovani "ciceroni" del FAI (Fondo Ambientale Italiano) già a partire dalle 18:30.Martedì 1 agosto, dalle 20:30 a mezzanotte, avrà luogo il format "Picnic Experience". Fino al 12 settembre, ogni martedì, l'uliveto e l'anfiteatro accoglieranno enogastronomia di qualità, musica, cinema, performance ed improvvisazione. Gli spettacoli, curati da Mauro Tre e Giorgia Santoro, includeranno una varietà di proposte artistiche e gastronomiche. I partecipanti potranno prenotare una postazione picnic attrezzata e godere del fresco serale, accompagnati da prelibatezze enogastronomiche tipiche del Salento.Le serate saranno anche arricchite dalle guide degli archeologi Pio Panarelli e Dario S. Corritore, che condurranno il pubblico alla scoperta della storia dell'antica città. Durante il festival, sarà possibile ammirare l'installazione "Ennio, il primo dei poeti" dell'artista salentino Gianfranco Basso. Gli spettacoli musicali includeranno il Sunshine Trio, con Eri Yamamoto al pianoforte, Aldo Di Caterino al flauto e Vince Abbracciante alla fisarmonica, seguiti dalle selezioni del DJ Wi.ll.y.Gli scavi archeologici di Rudiae, avviati nell'Ottocento, hanno portato alla luce diverse aree di interesse storico, tra cui l'anfiteatro romano costruito durante il regno di Traiano. Il Parco Archeologico di Rudiae è un luogo imperdibile per coloro che desiderano immergersi nella storia millenaria del Salento.L'accesso al Parco Archeologico di Rudiae è possibile tramite l'ingresso situato in Via A. Mazzotta, di fronte all'IISS Presta Columella. Le visite guidate sono un'opportunità unica per scoprire i tesori archeologici di questa città storica e partecipare a serate culturali e artistiche che offrono una ventata di freschezza e scoperta nel cuore di Lecce.