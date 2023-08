ALESSANO - L'8 agosto si terrà a Alessano una tappa storica del festival itinerante de "La Notte della Taranta", che quest'anno celebra la sua 26ª edizione. Oltre alla musica, l'evento prevede anche un appuntamento speciale: il primo "Taranta Talk" con il teologo Vito Mancuso. L'identità umana sarà al centro dei discorsi durante questo incontro, programmato per le 20:30 in piazza don Tonino Bello.Il tema dell'identità, un bisogno primario di ogni individuo, sarà affrontato in modo approfondito da Vito Mancuso, teologo laico e filosofo, che si è dedicato a esplorare e comprendere la natura dell'identità umana. L'identità si custodisce attraverso la capacità di relazione e accoglienza, e Mancuso analizzerà le diverse prospettive su questo argomento cruciale.Dopo il Taranta Talk, la serata proseguirà con la musica di Pino Ingrosso, compositore, musicista e cantante noto per essere stato la voce solista del premio Oscar Nicola Piovani per oltre vent'anni. In questa occasione speciale, Ingrosso si esibirà con lo spettacolo teatrale musicale "Canto Pasolini", dedicato all'opera poetica di Pier Paolo Pasolini. Le poesie di Pasolini saranno musicate da Ingrosso, il quale conferisce alle parole dell'autore una nuova dimensione attraverso la sua musica.La serata culminerà con l'esibizione dei Kalàscima, una formazione che reinventa la tradizione del tarantismo, mescolando elettronica e ritmi tradizionali con melodie originali. La loro musica è un connubio di dialetto salentino, grico e lingua inglese, che crea un ponte tra la tradizione locale e la scena internazionale. Per l'occasione, i Kalàscima si esibiranno con un ospite speciale, il violinista portoghese Joao Silva.L'evento sarà parte della Ragnatela della Taranta, che proseguirà in altre località salentine nei giorni successivi. Il tema di questa edizione è "L'IDENTITÀ", ispirato dalle parole di Italo Calvino. Il festival è dedicato alla memoria di Luigi Chiriatti, il direttore artistico scomparso di recente che ha contribuito al programma itinerante della Taranta.La Fondazione Notte della Taranta, organizzatrice del festival, ringrazia i partner e gli sponsor che rendono possibile l'evento. L'ingresso sarà gratuito per tutti coloro che vorranno partecipare a questa serata dedicata alla musica e alla riflessione sull'identità umana.