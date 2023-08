OSTUNI (BR) - Nell’ambito della rassegna estiva promossa dal Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano in Ostuni, "Estate al Parco", l’Info-Point turistico cittadino propone un calendario di visite guidate rivolte a turisti e visitatori. - Nell’ambito della rassegna estiva promossa dal Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano in Ostuni, "Estate al Parco", l’Info-Point turistico cittadino propone un calendario di visite guidate rivolte a turisti e visitatori.





Gli appuntamenti denominati "Parco e dintorni" riguardano attività e visite guidate gratuite per ogni tipologia di utenza: famiglie con bambini, singoli, gruppi e visitatori che includono i beni cittadini di maggior rilevanza storica, artistica e naturalistica.

Abbiamo pensato ad un calendario di appuntamenti variegato che possa catturare l’attenzione dei nostri fruitori in una modalità differente - dichiara Chiara Mazza di Apulia Culture, gestore dell’infopoint – la nostra attività non si limita al solo servizio di informazione turistica ma vogliamo ampliare l’offerta di fruizione e valorizzazione della città per garantire sempre più professionalità e competenze ai turisti.

Nello specifico, ogni mercoledì alle ore 18.30 l’appuntamento è al Parco Naturale delle Dune Costiere per un itinerario naturalistico immerso tra il verde degli ulivi monumentali e il blu del mare. Il giovedì invece, torna l’atteso appuntamento con Scopri la città con mamma e papà, un itinerario a misura di bambino per scoprire la città in compagnia dei propri piccoli.

Ogni venerdì alle ore 21:00 si parte alla scoperta dell’antico rione Terra con City tour by night per godere dei vicoli e scorci caratteristici di Ostuni.

Il fine settimana invece è dedicato al Museo di Civiltà Preclassica della Murgia Meridionale: ogni sabato e domenica visite guidate con Archeonight nelle sale espositive del Museo a partire dalle ore 20:00 e sino alle 22:00.

L’intera rassegna "Estate al Parco" è un’occasione per fruire e godere delle nostre bellezze in un’ottica di potenziamento dei servizi di valorizzazione dei nostri beni in piena armonia con realtà pubbliche e private che operano sul territorio – dichiara l’Avv. Michele Conte, Presidente dell’Istituzione Museo di Ostuni - musica, teatro, spettacolo e servizi di visite guidate e laboratori didattici e creativi per soddisfare la moltitudine di gente che ogni anno scegli di trascorrere le proprie vacanze ad Ostuni.