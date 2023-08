ROMA - “Anche oggi il Ministro Fitto ha fatto il suo sermone in Parlamento senza aggiungere assolutamente nulla rispetto a quel poco che era già noto. Continua a ripetere che i progetti ‘espulsi’ dal Piano saranno finanziati con altri fondi eppure continua a non dire come e con quali fondi ciascun progetto troverà finanziamento. D’altronde, si guarda bene dal dare al Parlamento un elenco puntuale di questi interventi, forse perché ha paura della reazione di tutti quei territori che perderanno risorse e progetti.” Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.“Abbiamo sentito ancora una volta citare l’FSC ma questo non ci tranquillizza, come forse crede il Ministro. Spostare il finanziamento dei progetti su questo fondo come si coniuga con il vincolo della destinazione dell’80% delle risorse al Mezzogiorno? Tutte queste omissioni servono a nascondere un nuovo furto perpetrato ai danni del Sud?”