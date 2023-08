ACQUAVIVA DELLE FONTI - Una scena da film si è svolta ieri sera ad Acquaviva delle Fonti, quando un furto d'auto è avvenuto sotto gli occhi sgomenti di alcuni residenti per le strade del paese.Tutto è iniziato quando il proprietario di una Fiat Panda ha notato con orrore alcuni malfattori intenti a rubare la sua macchina. Senza pensarci due volte, ha chiesto aiuto a un vicino di casa e insieme hanno deciso di iniziare l'inseguimento della vettura rubata per tentare di fermare i ladri.Nel frattempo, è stata chiamata immediatamente la Polizia di Stato, e sono giunti sul posto i Carabinieri per intervenire nella situazione di emergenza.L'inseguimento si è svolto per le strade di Acquaviva delle Fonti, coinvolgendo anche alcuni ragazzi presenti nelle vicinanze che hanno assistito alla scena con incredulità.Fortunatamente, l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di intercettare l'auto rubata nei pressi del teatro comunale. Nonostante il tentativo di fuga da parte di alcuni malfattori, uno di loro è stato bloccato e arrestato, trovandosi attualmente in stato di fermo presso la locale stazione dei Carabinieri.I Carabinieri stanno continuando le indagini per individuare e catturare gli altri complici coinvolti nel furto.Un'esperienza così drammatica e inaspettata ha lasciato una forte impressione sulla comunità di Acquaviva delle Fonti, dimostrando quanto sia importante l'intervento rapido e coordinato delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire atti criminali.Si sottolinea l'importanza della collaborazione e del supporto reciproco tra i residenti del paese, dimostrati nel caso del furto d'auto, e si invita tutti i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti.La speranza è che i responsabili di questo atto criminale vengano presto individuati e consegnati alla giustizia, affinché tali episodi vengano prevenuti e si possa continuare a vivere serenamente nella comunità di Acquaviva delle Fonti.