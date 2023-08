SANTERAMO IN COLLE - Santeramo in Colle, una pittoresca cittadina situata nella regione della Puglia, si prepara ad accogliere la quarta edizione della rassegna artistica "Vis(S)i d'arte," un evento culturale che celebra l'arte in tutte le sue sfumature. La presentazione ufficiale di questa affascinante rassegna si terrà domani, il 31 agosto 2023, alle ore 17:00 nella Sala consiliare del Palazzo di Città di Santeramo in Colle.Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno due figure chiave: il presidente dell'Associazione culturale Vis(S)i d'arte, Gianni Difilippo, e il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone. Saranno loro a condividere i dettagli e le aspettative legate a questa edizione speciale.La rassegna "Vis(S)i d'arte," giunta alla sua quarta edizione, si distingue per la sua missione di valorizzare le opere di artisti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Quest'anno, presenta un formato innovativo, abbandonando la staticità di una singola location per abbracciare un approccio itinerante. Questo cambiamento consente di sfruttare appieno le potenzialità del Convento dei Padri Riformati come sede aggiuntiva, una location straordinaria impreziosita da opere d'arte di inestimabile valore.Ciò che rende questa edizione ancora più straordinaria è l'integrazione di Santeramo in Colle come elemento fondamentale della rassegna stessa. Le vie, i palazzi, le piazze e persino la biblioteca comunale si trasformeranno in scenari artistici grazie all'installazione di composizioni floreali e opere d'arte, creando un'esperienza unica per i visitatori.Tra i punti salienti della rassegna, spicca la partecipazione di otto artisti cinesi e delle loro opere, ospitati nella Biblioteca "G. Colonna." Questa collaborazione, sostenuta dall'Associazione Hande Culture, promuoverà l'interscambio artistico-culturale tra Italia e Cina, arricchendo ulteriormente l'offerta artistica della rassegna.Inoltre, il progetto scolastico "L'arte amore del bello," ospitato nell'edificio scolastico "Umberto Primo," coinvolgerà tutti gli studenti santermani, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, che presenteranno le proprie opere d'arte, dimostrando che l'arte è un linguaggio universale che può unire generazioni.L'inaugurazione ufficiale della rassegna, prevista per lunedì 4 settembre, sarà arricchita da un concerto di musica classica che vedrà esibirsi talenti come il tenore Giuseppe Cacciapaglia, la soprano Camilla Difonzo, la soprano Romilda Di Serio, la mezzo soprano Maria Cardascia e il pianista Giuseppe Campanale. Katia Ricciarelli, madrina d'eccezione, si unirà a questa straordinaria serata che si terrà in Piazza Garibaldi, dove verrà allestito anche un "Gran Gala Dinner" con degustazione di prodotti enogastronomici locali.L'amministrazione comunale, guidata con dedizione dal sindaco Vincenzo Casone, ha svolto un ruolo determinante nel garantire il successo di questa quarta edizione di "Vis(S)i d'arte," fornendo non solo il suo patrocinio, ma anche un sostegno fondamentale nell'organizzazione dell'evento. La rassegna promette di essere un'esperienza artistica e culturale indimenticabile che unisce la comunità di Santeramo in Colle e va oltre i confini regionali per celebrare l'arte in tutte le sue forme.