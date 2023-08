BISCEGLIE (BT) - "Un enorme grazie a quanti, dal 24 al 27 agosto hanno contribuito a fare del centro storico di Bisceglie un contenitore, grazioso e accogliente, di cultura, arti, incontro e confronto". - "Un enorme grazie a quanti, dal 24 al 27 agosto hanno contribuito a fare del centro storico di Bisceglie un contenitore, grazioso e accogliente, di cultura, arti, incontro e confronto".





Sono le parole del vice sindaco di Bisceglie con delega alle politiche di tutela e salvaguardia del centro storico, Angelo Consiglio, in seguito all’ottima riuscita della XIV edizione del Festival Letterario "Libri nel Borgo Antico".

"Dal 24 agosto, giorno in cui il regista biscegliese Gianluigi Belsito e la sua compagine di interpreti hanno impreziosito Piazza Tre Santi con un omaggio a ‘Il Piccolo Principe’ ai giorni 25, 26 e 27 agosto in cui Largo Castello, la stessa Piazza Tre Santi, Piazza Duomo, via Giulio Frisari, Largo Piazzetta e Via Nazario Sauro sono diventati teatri di scambio, di ascolto, di arricchimento culturale, il centro storico biscegliese ha saputo salire alla ribalta dei media locali, regionali e nazionali".

"Tutto è ciò è frutto certamente di una impeccabile ormai consolidata capacità organizzativa dello staff dell’associazione Borgo Antico presieduta da Alessandra Di Pierro, ma anche dei residenti, dei commercianti, dei titolari di attività dedite alla ristorazione e alla ricettività, degli artigiani e delle associazioni che vivono quotidianamente nel borgo antico e che hanno contribuito, con pazienza e passione, a impreziosirlo ancora di più nei giorni del Festival – sostiene Consiglio –. L’amministrazione è e sarà sempre sensibile a iniziative di promozione del centro storico e di valorizzazione delle sue peculiarità".