LECCE - Il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce continua la sua rassegna estiva di visite, concerti ed eventi speciali, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare le antiche origini della città fondata dai Messapi e conosciuta per essere il luogo di nascita di Quinto Ennio, padre della letteratura latina.Sabato 12 agosto, grazie a "Gladiatores Rudini," il parco offre una visita guidata speciale per raccontare le origini degli anfiteatri romani e le diverse tipologie di giochi che si svolgevano al loro interno, con particolare attenzione ai gladiatori. L'evento culmina con la simulazione di un combattimento gladiatorio a cura del gruppo "Legio VIII Avgvsta Salento," che si dedica alla rievocazione storica in costume.Il parco si apre anche alla cultura cinematografica, con un appuntamento settimanale chiamato "Picnic Experience." Martedì 15 agosto, i visitatori possono godere del fresco serale del parco, degustando prodotti e drink di qualità e assistendo alla proiezione del film "La parmigiana" di Antonio Pietrangeli, con Nino Manfredi, Catherine Spaak e Lando Buzzanca. Questo evento si ripeterà ogni martedì fino al 12 settembre e offre una serata unica all'insegna del cinema e della gastronomia salentina.Il Parco Archeologico di Rudiae è uno dei siti più importanti del Salento, noto per i suoi scavi archeologici che hanno riportato alla luce una varietà di reperti, tra cui un anfiteatro romano costruito durante il regno dell'imperatore Traiano. Durante le visite guidate, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella storia antica di questa affascinante regione.Il parco è situato a circa 3 km da Lecce in direzione sud-ovest ed è facilmente accessibile. Questa rassegna estiva è un'occasione imperdibile per scoprire le radici storiche e culturali di questa affascinante regione italiana.*Per ulteriori informazioni e prenotazioni:*- Telefono: 3491186667 - 3495907685 - Email: info@parcoarcheologicorudiae.it - Sito Web: [parcoarcheologicorudiae.it](http://www.parcoarcheologicorudiae.it/)Rimanete connessi con il Parco Archeologico di Rudiae su:- Facebook - Instagram - YouTube@parcoarcheologicorudiae