Zelensky Ig

KIEV - L'Ucraina ha ricevuto la tanto attesa garanzia che avrà accesso a una flotta di 61 caccia F-16, uno degli aerei da combattimento più avanzati al mondo. Questo annuncio è arrivato dopo il via libera degli Stati Uniti, che ha autorizzato la fornitura degli F-16 all'Ucraina. Olanda e Danimarca hanno prontamente confermato il loro impegno a consegnare questi caccia a Kiev.Questa flotta di caccia F-16 rappresenta un importante rinforzo per le forze aeree ucraine e un ulteriore passo verso la modernizzazione delle loro capacità militari. Questi aerei sono noti per la loro versatilità e capacità di impiego in una varietà di scenari di combattimento.Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver sventato un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Non sono stati segnalati feriti o danni materiali significativi. Il drone è stato abbattuto utilizzando tecniche di guerra elettronica ed è precipitato nel distretto di Odintsovo.Questo incidente sottolinea la crescente tensione tra Ucraina e Russia e il costante rischio di escalation. La comunità internazionale resta in allerta mentre i due paesi continuano a confrontarsi su questioni politiche e militari. Gli aeroporti di Mosca, Domodedovo e Vnukovo, che avevano temporaneamente imposto restrizioni sui voli a causa dell'attacco di droni, hanno ora ripreso il loro normale flusso di voli.