L'attore, vincitore di un premio Oscar nel 2001, ha documentato il suo viaggio attraverso diversi scatti pubblicati sui social media, offrendo agli appassionati uno sguardo su questa esperienza rilassante.

Russell Crowe e la sua compagna hanno deciso di soggiornare a Borgo Egnazia, un lussuoso resort che si affaccia sul mare e offre agli ospiti un'esperienza esclusiva in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Puglia.



La loro presenza in Puglia è stata notata anche dai residenti locali, in particolare quando Russell Crowe è stato avvistato a Savelletri. In un post su Twitter, l'attore ha condiviso uno scatto che lo ritrae in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli, durante le celebrazioni per la festa patronale della Madonna della Madia. Nel post, ha lanciato una domanda ai suoi seguaci, chiedendo loro di indovinare dove si trovasse. Durante il suo tempo trascorso a Monopoli, Crowe non ha esitato a interagire con i fan locali, concedendo selfie che sono stati successivamente condivisi sulla pagina Instagram dedicata ai fan dell'attore.



La scelta di Russell Crowe di trascorrere le sue vacanze in Puglia non solo testimonia l'attrattiva di questa regione per le celebrità, ma rappresenta anche una forma di promozione turistica attraverso le sue foto e le sue condivisioni sui social media. L'interesse suscitato da questa visita potrebbe anche contribuire a mettere in luce le bellezze e le attrazioni della Puglia, attirando l'attenzione di un pubblico internazionale desideroso di scoprire i tesori nascosti di questa affascinante destinazione.

MONOPOLI - L'attore, regista e cantante neozelandese Russell Crowe, noto al grande pubblico per la sua premiata interpretazione nel film "Il gladiatore" di Ridley Scott, ha scelto la splendida regione della Puglia come meta per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alla sua compagna Britney Theriot.